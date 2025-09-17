Quini 6: 66 apostadores ganaron más de $3.600.000 y los grandes pozos quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5900 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 19-04-44-12-40-39. El pozo quedó vacante y se acumulan $650.000.000.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 04-15-20-29-16-35. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $3.329.314.998.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 31-36-04-22-15-11. El pozo quedó vacante y se acumulan para el próximo $706.725.189.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 03-17-21-09-19-41. Hubo 66 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $3.656.106,82. Elonce