Concepción del Uruguay: Principio de incendio en vivienda

De acuerdo a los primeros datos que Génesis24 pudo acceder, este miércoles siendo las 18:00 horas, personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad fue alertado sobre un principio de incendio, en calle Filiberto al 70.

Tras ello, salió de inmediato móvil 28 (unidad de primera intervención) con dotación y al arribo se realizó perímetro de seguridad. Allí se observó que era una cocina, ya sofocado por los propietarios.

El personal de Bomberos Voluntarios realizó verificación hasta su extinción total.

Además se contempló ahumamiento y temperatura en zona de la cocina.

