Concepción del Uruguay: Pequeña de 8 años sufrió lesiones graves tras ser embestida por motociclista

Según pudo saber Génesis24, un siniestro vial ocurrió este miércoles alrededor de las 11:30 horas en la intersección de Ana Urquiza de Victorica y Paloma Efron, en Concepción del Uruguay.

Una motocicleta Honda Wave, conducida por un joven de 28 años, circulaba de Norte a Sur por calle Ana U. de Victorica cuando, por causas que se investigan, embistió a una niña de 8 años que se encontraba en el lugar.

La menor fue trasladada de inmediato al Hospital Justo José de Urquiza, donde el médico policial confirmó fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda, por lo que las lesiones fueron caratuladas como graves.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se procedió al secuestro del motovehículo, extracción de sangre al conductor y relevamiento de cámaras de seguridad para determinar la mecánica del accidente.

