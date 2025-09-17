Gualeguaychú: La mujer baleada por policía recibió el alta médica y está en su casa

Carolina Huck, la docente que fue baleada por su pareja, Leonel Corvalán que tras el hecho quiso quitarse la vida, recibió el alta médica y ya está en su casa en Gualeguaychú.
Carolina Huck estuvo muy grave y con riesgo de vida. El disparo de la pistola 9 mm que efectuó Mariano Leonel Corvalán, policía de la provincia de Entre Ríos, afectó órganos importantes y esto obligó a que se le extirpara el bazo. Uno de sus pulmones estuvo comprometido, pero a pesar de un pronóstico crítico y poco alentador, pudo salir adelante.
Permaneció varios días en terapia intensiva, aunque poco a poco comenzó a mostrar signos de mejoría. Primero se la sacó del coma inducido, luego se le retiró la asistencia mecánica respiratoria y antes de las dos semanas abandonó la terapia intensiva del Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde ocurrió el hecho.
Su recuperación fue progresiva, aunque el disparo le dejó una secuela que la víctima está segura de revertir. Le provocó una lesión en la médula espinal que la mantiene sin sensibilidad en sus miembros inferiores.
Finalmente, el pasado lunes abandonó el nosocomio y regresó a su casa para continuar con la recuperación. Por el momento es muy pronto, pero se estima que en pocos días más podrá brindar un testimonio claro y conciso de lo que sucedió el domingo 24 de agosto en su casa de La Rioja y Gutenberg de la ciudad de sur entrerriano.
La situación de Corvalán
Por el otro lado, Mariano Leonel Corvalán fue el primero de ambos en dejar el hospital de Gualeguaychú. El disparo que se ejecutó en su cabeza con su arma reglamentaria, luego de balear a Huck, parecía ser letal, pero con el correr de las horas y los días su condición cambió.
A la semana de haber sido operado de urgencia y de permanecer las primeras horas en un coma, salió de la terapia intensiva. A la semana siguiente dejó la sala común donde había sido alojado y desde entonces permanece en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar con prisión preventiva por 50 días.
Su abogado defensor, Alfredo Vitale, tomó contacto con la causa la semana pasada y desde ese momento su labor estuvo centrada en lograr la excarcelación del sujeto de 38 años imputado de tentativa de femicidio. Apeló la medida adoptada por el juez de Garantías, Ignacio Telenta, y en la mañana de este miércoles se conoció la decisión del juez Mauricio Derudi de ratificar la medida.
El magistrado, en calidad de integrante del Tribunal de juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, resolvió que Corvalán debía continuar alojado en esa dependencia policial como medida preventiva por el plazo estipulado por el Juez de Garantías, mientras el fiscal Jorge Gutiérrez continúa con la investigación penal preparatoria y la toma de declaración a la víctima y demás personas que conocían sobre la relación entre víctima y su victimario. (El Argentino)