Concepción del Uruguay: Detenido por asaltar a un menor a mano armada

Según pudo saber Génesis24, un joven de 22 años fue detenido en las últimas horas en el marco de una causa por robo a mano armada, delito que cometió contra un menor. Además, el teléfono celular de la víctima fue recuperado en otro domicilio.

El hecho que motivó la detención ocurrió el pasado domingo 14 de septiembre, alrededor de las 7:00 de la mañana. Un joven de 16 años se encontraba en la vereda de su casa en el barrio 72 Viviendas cuando fue abordado por dos sujetos. Uno de ellos, portando un cuchillo, lo amenazó y le exigió su celular. Luego de sustraerle el dispositivo, un iPhone 13, los agresores se dieron a la fuga.

La denuncia de la madre del menor inició una rápida investigación por parte de la Comisaria Cuarta, con intervención de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal. Gracias al relevamiento de cámaras de seguridad y una galería fotográfica, se logró identificar a uno de los involucrados.

Con las pruebas en mano, la justicia ordenó un allanamiento en una vivienda del barrio 192, donde se detuvo al joven de 22 años. En el lugar, se secuestraron las prendas de vestir que, se presume, utilizó al momento de cometer el ilícito.

Posteriormente, las averiguaciones de los investigadores permitieron dar con el teléfono celular robado en una vivienda en la zona de las calles 25 de Mayo y Santa Teresita. El actual dueño, que lo había adquirido de buena fe, lo entregó de forma voluntaria.

