Presentación de la Feria del Libro de Pronunciamiento

Este miércoles, en la sala del Concejo Deliberante, se realizó la presentación de lo que será la 1.ª edición de la nueva Feria del Libro de Pronunciamiento, que se llevará a cabo entre el martes 30 de septiembre y el miércoles 1° de octubre.

Junto al Intendente Ricardo Sandoval y parte del equipo municipal estuvieron presentes los directivos de las escuelas Primaria y Secundaria, docentes y bibliotecarios, y el diputado provincial Yari Seyler.

Durante la presentación, se destacó la importancia de este nuevo espacio cultural que no solo reunirá a libros y autores, sino que también busca fomentar la lectura, especialmente entre las nuevas generaciones, con la Escuela como pilar fundamental y la comunidad como protagonista.

𝗗𝗘𝗖𝗟𝗔𝗥𝗔𝗗𝗔 𝗗𝗘 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗘́𝗦 𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔𝗟 𝗬 𝗘𝗗𝗨𝗖𝗔𝗧𝗜𝗩𝗢

En el marco del acto, el diputado Yari Seyler entregó la Declaración N.º 413 de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, que reconoce a la “Primera Feria del Libro de Pronunciamiento” como evento de Interés Cultural y Educativo.

La iniciativa legislativa fue acompañada por los diputados Andrea Zoff, Silvia Moreno, Mariel Ávila, José Kramer, Silvina Deccó, Laura Stratta y Lorena Arrozogaray.

El intendente Sandoval recibió el documento, destacando la satisfacción de iniciar un camino que se fortalecerá con el tiempo.

Más allá del acto de presentación de la feria, también se aprovechó la oportunidad para hacer entrega de las nuevas banderas de ceremonias a las directoras del establecimiento escolar, Griselda González y Dalila Martínez.

𝗚𝗥𝗜𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔𝗗𝗔

La Biblioteca Móvil “Fundal del Niño”, una ONG dedicada a fomentar la lectura, será protagonista de las jornadas con sus stands repletos de libros para toda la familia. Acompañarán de manera permanente la editorial independiente “Fútbol Contado” y la exposición de fotos “Diversidad en Retratos. Especial Pronunciamiento”.

Durante los dos días habrá presentaciones de libros, talleres y charlas. Participarán los autores Nerea Liebre, Rodolfo Leyes, Maru González, Francisco Clavenzani, Vane Leopardo y Jorge Villanova.

Estarán participando Franco Courvoisier y Veronica Delersse, con sus propuestas de lectura y en representación de las bibliotecas escolares. También estará el taller de Manualidades y Reciclado con la temática especial de los libros. Y tendremos la obra de teatro “Los Abrelibros. La biblioteca encantada” y la presentación de la danza folklórica con “Entrelazando Culturas”.

Para el cierre de la feria se sumará el Pocho Gaitán, en una charla y entrevista abierta con el foco en sus letras.

