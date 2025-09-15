Murió motociclista que no llevaba casco tras choque: la identidad y el estado de salud del acompañante

Un grave siniestro vial ocurrido en la madrugada del sábado en la intersección de avenida Siburu y Estrada de Chajarí dejó como saldo la muerte de un motociclista de 21 años, identificado como Jonathan Marsorati. El joven circulaba en una moto Honda Twister junto a otro acompañante cuando colisionaron contra una camioneta Chevrolet S10, conducida por un hombre de 21 años oriundo de Mocoretá.

El accidente

El hecho se registró cerca de las 5.30 de la madrugada. Según los primeros datos, los dos ocupantes de la moto no llevaban casco al momento del choque y quedaron tendidos en la cinta asfáltica en estado de inconsciencia. Ambos fueron trasladados de urgencia en ambulancia al hospital local.

de Chajarí, Soledad Martínez, informó: “Uno de los jóvenes presentaba lesiones de gravedad con riesgo de vida, mientras que el otro fue dado de alta al día siguiente, ya que tenía contusiones varias”.

Horas más tarde, Marsorati fue derivado al Hospital Masvernat de Concordia, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Investigación en curso

Martínez explicó que la avenida Siburu es una arteria transitada que cuenta con lomos de burro como reductores de velocidad. Sin embargo, advirtió: “Aparentemente, la camioneta circulaba a alta velocidad y, por disposición del fiscal en turno, se realizó la extracción de sangre tanto al conductor como a los dos ocupantes de la moto, ya que en ese momento no se sabía quién manejaba”.

Murió motociclista tras choque: la identidad y el estado de salud del acompañante

En el lugar trabajó personal de Criminalística para efectuar las pericias correspondientes. Además, la subjefa de comisaría confirmó que existen registros fílmicos que serán incorporados a la causa: “Se puede ver el momento del impacto y que la camioneta venía a gran velocidad”.

El conductor de la camioneta

El joven conductor de la camioneta, oriundo de Mocoretá, permaneció en el lugar del accidente. “Se le practicó la extracción de sangre y no presentó lesiones. Se quedó en el lugar y quedó a disposición de la Fiscalía”, indicó Martínez. (Elonce)