Caseros: Impuestos automotor y embarcaciones 2025

En la Caja del Entre Ríos Servicios se encuentra al cobro el 4° Anticipo del Impuesto Automotor 2025 el cual tiene como fechas de vencimiento los días 15 y 16 de septiembre.

También, vence este mes el 2° Anticipo del Automotor Embarcaciones, que tiene como fecha de vencimiento para todas las matrículas el martes 16 de septiembre.

Para poder cancelar estos impuestos se solicita a los contribuyentes asistir con la boleta anterior, ya que ATER ha dejado de imprimir y distribuir las boletas en formato papel.

Los días y horarios de atención de la Caja del Entre Ríos Servicios en la Municipalidad de Caseros son de lunes a viernes de 7:30 a 12:00 horas.

