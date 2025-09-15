Allanaron en Entre Ríos a una supuesta banda que trae autos robados de Buenos Aires

La Policía realizó por orden judicial una serie de allanamientos en Concordia en busca de vehículos robados en Buenos Aires y descubrieron a una presunta organización dedicada a ese rubro delictivo. Secuestraron una camioneta, un auto, una moto y droga.

Uno de los allanamientos fue en un taller ubicado en el barrio Carretera La Cruz, donde encontraron una camioneta Volkswagen Amarok que había sido robada el martes en la provincia de Buenos Aires. La Policía hadría identificado al conductor que dejó la camioneta en el lugar.

Luego, este domingo por la tarde, practicaron otros dos allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías local, constituida una causa por asociación ilícita en etapa de investigación.

Los allanamientos dieron resultados positivos. Los policías secuestraron una moto Honda Wave, seis envoltorios de cocaína, 21.600 pesos y otros elementos de interés para la causa.

Además, secuestraron un Fiat Palio con pedido de secuestro vigente, también de la provincia de Buenos Aires.

En base a los resultados, la Fiscalía ordenó la detención de tres personas: dos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y la tercera por receptación sospechosa de bienes. Ahora