Autovía Artigas: Conductor perdió el control de su camioneta y terminó volcando

El siniestro vial ocurrió en la mencionada autovía, más precisamente en inmediaciones de la rota de acceso a la localidad de Chajarí. Uno de los ocupantes fue hospitalizado.
En horas de la madrugada de este domingo, un siniestro vial generó alarma en el acceso a la ciudad de Chajarí. El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, en inmediaciones de la rotonda de ingreso a la localidad.
Vehículo involucrado
El rodado involucrado fue una camioneta marca Ford modelo F-100 XL Diesel, que circulaba con dirección a la provincia de Buenos Aires. El vehículo habría perdido el control por causas que aún se tratan de establecer y terminó volcando.
En el interior se trasladaban dos hombres oriundos de la localidad bonaerense de Merlo, quienes se retornaban de la ciudad de Apóstoles, en la provincia de Misiones.
Ocupantes
Tras el vuelco, el conductor de la camioneta debió ser asistido en el lugar y trasladado de urgencia en ambulancia hacia el hospital Santa Rosa de Chajarí para recibir atención médica, mientras que su acompañante se negó a ser examinado por personal sanitario, a pesar de haber estado involucrado en el accidente.
En el lugar del hecho trabajó personal policial con el móvil S-301, junto a efectivos del Puesto Caminero Paso Cerrito y agentes de la División Criminalística, quienes realizaron las pericias de rigor para determinar las causas del siniestro. DRU