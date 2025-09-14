Joven alcoholizado al volante volcó con su BMW

En la mañana de este domingo alrededor de las 7:00, un joven de 25 años protagonizó un violento accidente en calle Frías, entre Moreno y Brown, en Villaguay, donde volcó a bordo de un automóvil BMW 330.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo circulaba en sentido este-oeste cuando, por motivos que se investigan, impactó contra un árbol, lo que provocó el vuelco y que el rodado quedara con sus cuatro ruedas hacia arriba.

El conductor fue rescatado y trasladado en ambulancia al Hospital Santa Rosa. Allí se le practicó el test de alcoholemia por parte de personal de Tránsito Municipal, que arrojó un resultado positivo de 2,14 g/l de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido.

El joven presentaba golpes menores, recibió atención médica y fue dado de alta horas más tarde. Las actuaciones quedaron a cargo de la Sección Asuntos Judiciales. Ahora