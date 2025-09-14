Jóvenes protagonizaron un despiste y vuelco en ruta 12

Alrededor de las 7.00 de este domingo, personal de la Comisaría de Cerrito y equipo de Bomberos Voluntarios, intervinieron a raíz de un incidente vial en la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del Km 489.

Se constató en el lugar que el conductor de un Chevrolet Corsa, perdió el control del rodado lo que provocó, el despiste sobre la cinta asfáltica, luego el choque contra un árbol y posterior vuelco.

Por el impacto ambos jóvenes ocupantes del vehículo fueron trasladados al hospital local, desde donde se confirmó que se encontraban en buen estado, no registrándose lesiones. ElObservador

