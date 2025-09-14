Concepción del Uruguay: Recuperan moto que fuera robada a principios de año

Según pudo saber Génesis24, una motocicleta que había sido robada a principios de año fue recuperada esta madrugada por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal. El hallazgo ocurrió alrededor de la 1:40 en la intersección de las calles Suipacha y Juan Domingo Perón.

Personal de la División que se encontraban realizando una recorrida, cuando observaron la moto, una Gilera Smash de color negro, estacionada en la calle. Al notar que el tambor de encendido estaba forzado y que el vehículo había sido repintado (se alcanzaba a ver el color original, rojo, debajo de la pintura negra), procedieron a verificar los datos.

Al chequear el número de motor, se constató que la motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente desde el pasado 17 de enero, cuando había sido sustraída del patio de una vivienda.

El fiscal de turno ordenó el secuestro del rodado, que fue puesto a disposición de la Justicia. En el lugar, trabajaron también peritos de la División Policía Científica y un verificador.

