Policía entrerriano fue herido de gravedad por un disparo accidental durante una tarde de caza

Un funcionario policial, que presta servicio en la Brigada de Abigeato de Federación, recibió un disparo accidental con un rifle calibre 22 y fue trasladado en estado muy grave al Hospital Masvernat, de Concordia, donde permanece internado con pronóstico reservado.
Un funcionario policial, identificado como César Benítez, resultó gravemente herido tras un disparo que se presume accidental mientras se encontraba en un establecimiento rural de la zona de Establecimiento “La Emilia”, en el Departamento Feliciano, este sábado por la tarde.
Según información preliminar, Benítez (que presta servicio en la Brigada de Abigeato de Federación) estaba cazando acompañado de otro efectivo policial con un rifle calibre 22. Por circunstancias que se investigan, el arma se encontraba sin seguro y al caer al suelo habría efectuado un disparo que impactó en la parte frontal del cuerpo del funcionario. Hasta el momento se desconoce si el proyectil rozó la cabeza o ingresó en la cavidad cerebral.
El herido fue trasladado inicialmente al Hospital Francisco Ramírez y luego derivado al Hospital Masvernat de Concordia, donde se encuentra internado con pronóstico reservado, en cuidados intensivos.
La causa está en manos de la fiscal de Feliciano, Gisela Guadalupe Muñiz, quién deberá investigar el incidente para determinar la mecánica exacta del supuesto accidente.
Fuentes de la Departamental policial de Feliciano confirmaron a Elonce que hay una persona detenida por el hecho. (Tal Cual)