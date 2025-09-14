Concepción del Uruguay: Pequeño de 11 años lesionado tras colisión entre moto y auto

Según pudo saber Génesis24, un siniestro vial ocurrido durante la madrugada de hoy en la ciudad de Concepción del Uruguay dejó a un menor de 11 años con lesiones leves. El hecho se registró a las 00:48 en la intersección de las calles 9 de Julio y 25 del Oeste Sur.

Según el informe emitido por uniformados de Comisaria Cuarta quienes intervinieron en el lugar, el choque involucró una moto Honda Titán, conducida por un hombre de 26 años, quien viajaba acompañado de su hijo de 11. El otro vehículo era un Renault 9, manejado por un hombre de 46 años.

La colisión se produjo cuando el auto, que circulaba por 25 del Oeste Sur en dirección al norte, intentó doblar hacia el oeste en la calle 9 de Julio, por donde transitaba la motocicleta.

El menor, quien manifestó dolor en su pierna izquierda, fue asistido en el lugar y trasladado por un servicio de emergencias al hospital. La policía médica confirmó que sus heridas son de carácter leve.

