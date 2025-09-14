Se realizaron la bicicleteada familiar y el festejo por el día del niño en Caseros

El viernes 12 de septiembre niños y niñas celebraron en Caseros el Día del Niño y el mes de la Primavera con una Bicicleteada Familiar por las calles del pueblo.

Las actividades dieron inicio en la explanada del Centro Cultural “Margarita Thea” con juegos recreativos, y luego se realizó la tradicional Bicicleteada por el predio del ex ferrocarril para los más pequeños y por las calles de la localidad para chicos más grandes con la animación del Payaso Finito.

En una tarde llena de colores, disfraces y bicis decoradas, los niños también disfrutaron del show de “El Circo de Finito y Panambí”, un espectáculo de payasos que hizo reír a toda la familia.

También hubo maquillaje artístico, sorteos de regalos otorgados por firmas comerciales locales, y al cierre de la jornada se entregaron presentes a todos los chicos.

Agradecemos a los artesanos y emprendedores locales por acompañar en esta tarde, al Centro de Día “Hogar Nicolás Mugherli” por el servicio de cantina, a los comercios que otorgaron regalos, y a todas las familias por acercarse a compartir una hermosa tarde con sus niños.

Comparte esto: Twitter

Facebook

