Concepción del Uruguay: Frigerio participó de la entrega del título Doctor Honoris Causa al presidente de la Corte Suprema

La ceremonia contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y académicas, y en la ocasión se descubrió una placa obsequiada por la Asociación de Derecho Constitucional en reconocimiento a la trayectoria jurídica y cívica de la ciudad. Durante la actividad, hicieron uso de la palabra el intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto; la presidenta de la Asociación, Marcela Basterra; la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, María Florencia Pérez; y el rector de la UCU, Héctor Sauret.

El gobernador Frigerio destacó la importancia del reconocimiento y el vínculo histórico de Concepción del Uruguay con el derecho y la educación en el país. «Felicito a la Universidad por distinguir a una personalidad que ocupa, sin duda, un lugar central en la historia del derecho de nuestro país: el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti», manifestó al referirse a la decisión.

El mandatario dijo coincidir con lo expresado por el homenajeado en «que la Justicia es más que un contrapoder, es un poder más dentro de la república, con voz propia, con obligaciones, pero también con una legitimidad que no puede ser puesta en duda por nadie». Y agregó: «Sin Justicia no hay reglas claras ni seguridad jurídica, solo hay arbitrariedad y oscuridad».

En ese sentido, el gobernador recordó: «Los entrerrianos contamos con una tradición histórica basada en la defensa de la independencia judicial como condición para el progreso. Por eso, los grandes hombres de nuestra provincia se han ocupado de echar luz donde había oscuridad y de sentar las bases de instituciones firmes y saludables que tienen en la Justicia su centro de gravedad».

En esa línea, estableció correlato con la actualidad de la provincia: «Este es el espíritu de los cambios que iniciamos hace más de 20 meses en Entre Ríos, un camino que hunde sus raíces en lo mejor de nuestra historia y que tiene en la trayectoria del doctor Rosatti uno de sus mayores ejemplos de cara al futuro».

En tanto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, al recibir el título de Doctor Honoris Causa, agradeció a las autoridades académicas y políticas presentes y destacó su especial vínculo con Entre Ríos y, en particular, con Concepción del Uruguay, por evocar «significativos recuerdos personales e institucionales».

Instó a los estudiantes de Derecho y a toda la comunidad a mantener una mirada crítica y comprometida, defendiendo una democracia que combine forma y contenido, procedimiento y justicia. Antes de recibir el diploma honorífico y firmar el Libro de Honor de la UCU, Horacio Rosatti dejó un mensaje personal de «esperanza», «no por lo que hayamos hecho los de nuestra generación, sino por lo que pueden hacer las generaciones más jóvenes», y remarcó la importancia de «participar siempre para enriquecer a la sociedad».