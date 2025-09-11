Concepción del Uruguay: Colisión entre camioneta y moto dejó una mujer con lesiones graves

Según pudo saber Génesis24, una colisión entre un vehículo utilitario y una motocicleta dejó a una mujer de 42 años con una fractura de tobillo, considerada una lesión grave. El hecho ocurrió este jueves en la intersección de las calles 9 de Julio y Victoriano Montes en Concepción del Uruguay.

El siniestro ocurrió cerca del mediodía, cuando un utilitario, conducido por una mujer de 55 años, impactó con una moto. En la motocicleta viajaban una joven de 27 años y la mujer de 42, que sufrió la fractura.

Tras el accidente, la conductora de la moto y la víctima fueron trasladadas a un hospital de la ciudad, donde se confirmó la gravedad de las heridas de la mujer de 42 años.

Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias del hecho para determinar las responsabilidades.

