Quini 6: En Entre Ríos, un apostador ganó millonario premio en el sorteo de anoche miércoles

El sorteo del Quini 6 del miércoles 10 de septiembre dejó un saldo positivo para la provincia de Entre Ríos. Un apostador de La Criolla, en el departamento Concordia, resultó ganador de la modalidad Siempre Sale tras acertar cinco números.

Los números sorteados fueron: 38 – 06 – 29 – 42 – 35 – 32. Con esos aciertos, el apostador se llevó un premio de $15.580.691,72.

En total, hubo 16 ganadores en todo el país que acertaron cinco números en esta modalidad.

Dos premios en una semana para Concordia

Cabe destacar que en el sorteo del domingo pasado, otro apostador también del departamento Concordia había resultado beneficiado con un premio del Siempre Sale en el Quini 6. Se trató de un jubilado que ganó $13.709.055,94.

Resultados en otras modalidades

En la Tradicional, los números favorecidos fueron 21 – 16 – 31 – 32 – 29 – 27. No hubo ganadores y el pozo se acumuló en $792.170.524.

En la modalidad La Segunda, salieron los números 12 – 35 – 22 – 19 – 26 – 40. Tampoco se registraron ganadores y el próximo sorteo pondrá en juego $2.935.893.423.

Por su parte, en La Revancha, los números sorteados fueron 30 – 24 – 12 – 18 – 44 – 06. Allí sí hubo un afortunado: un apostador de Rosario, provincia de Santa Fe, se llevó $1.034.702.019.

Lo que se viene en el próximo sorteo

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, los pozos acumulados alcanzarán un total de $5.150 millones de pesos en todas sus modalidades.

Elonce