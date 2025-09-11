Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día viernes 12 de septiembre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la sede de la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilita la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

Vicedireccion 2º categoría

Vicedirector Escuela N° 91 «La Pampa». 2° categoría. Zona favorable. Basavilbaso. En reemplazo de LARROSA, Fabiana Licencia Artículo 16 U hasta 31/12/25. Turno rotativo. 2º LLAMADO

MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE

Maestro de ciclo Escuela N° 4 Benigno Teijeiro Martínez. 1ª categoría urbana. En reemplazo de GARCILAZO, Tania. Licencia Artículo 12 A hasta 22/09/2025. 2º grado. Turno tarde, de 13 a 18 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 9 «Matías Zapiola». 2º categoría. Zona favorable- 2ª categoría. Basavilbaso. En reemplazo de GARCÍA, Rosana Noemí Licencia Artículo 12 B hasta el 04/10/25. 5º grado. Turno tarde, de 13 a 18 hs. 3º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 11 “18 de Octubre”. 4ª categoría, NINA. Zona rural favorable. Ex Ruta Provincial N° 24, en reemplazo de GATTI María. Licencia Artículo 12 B hasta 27/09/2025. 4º grado. Turno mañana de 8:30 a 12:30 hs. 6º LLAMADO

Maestra de ciclo Escuela N° 47 «Maestro Isaías Torres». 2ª categoría. Zona favorable. Basavilbaso. En reemplazo de VALENZUELA, Norma Licencia Artículo 12 A hasta el 03/10/25. 6º grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 3º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 86 “Corrientes”. 3° categoría. Zona favorable. En reemplazo de SALAYDA Marina Daiana. Licencia Artículo 16 U hasta el 01/10/2025. 5º grado. Turno mañana. 11º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 92 Tucumán. 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de JAUREGUI María Valeria Licencia Artículo 16 U hasta el 29/9/25. 1º grado. Turno tarde, 13.10 a 18.10 hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 102 “Paula A. de Sarmiento”. 4ª categoría. En reemplazo de CLOTET, Casandra Licencia Artículo 12 A hasta 17/9/25. 3º y 4º grado. Turno mañana, de 7:00 a 12:00 hs. 9º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 117 “20 de Junio”. 2ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de DELZART, Nora Licencia Artículo 14 hasta 30/9/25. 5º grado. Turno mañana, de 7.00 hs. a 12.00 hs. 4º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 118 «María de los Remedios del Valle La Capitana», 3ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de BAGNASCO Clara Luciana Licencia Artículo 16 Q hasta el 22/02/2026. 1º grado. Turno mañana. 1º LLAMADO

MaestrA de NIVEL INICIAL

Maestra de Sección de Nivel Inicial Escuela N° 8 «J. P. Pringles». Zona favorable. En reemplazo de CAMARGO Verónica Licencia Artículo 12 A hasta el 19/09/25. Sala 4 y 5 años. Turno mañana, de 7:30 a 11:30 hs. 2º LLAMADO

Maestro de Educación Agropecuaria

Maestro de Educación Agropecuaria JC Escuela N° 87 «San Luis». 3ª categoría. Zona favorable. Villa Mantero. En reemplazo de FLORES, Johana Noelia. Licencia Artículo 12 C hasta el 21/09/25, de 11:25 a 15:30 hs. 6º LLAMADO

Modalidad Especial

Psicopedagogo

Técnico Auxiliar Psicopedagogo. Equipo Orientación Educativa, radio modalidad Jóvenes y Adultos/Secundaria. Cargo vacante por jubilación Pujol Rosana Resolución 003893/25. Turno rotativo. Abierto. 7º LLAMADO

MOI

MOI Escuela Nº 10 Dolores C de Urquiza. Zona Favorable. En reemplazo Romero Jennifer. Licencia Artículo 12 C hasta 22/09/25. Turno tarde, de 13 a 17 hs. 2º LLAMADO