Tragedia en ruta 12 con tres fallecidos: Las víctimas eran amigos que habrían viajado a pescar a Gualeguay

Los tres hombres que fallecieron en la mañana de este sábado en ruta nacional 12 y el cruce ferrovial de Médanos, en departamento islas, serían amigos que iban desde Buenos Aires a pescar a Gualeguay.

Las víctimas son Juan Pesalaccia (46), Dario Dannunzio (45) y Patricio Christiansen (45), todos oriundos de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Los dos primeros murieron dentro del auto, y Christiansen murió mientras era trasladado en ambulancia.

Un cuarto amigo sobrevivió y fue trasladado al hospital San Antonio, de Gualeguay, con fractura en una pierna.

El jefe Departamental de Policía de Islas, comisario Jorge Moreyra, dijo a ElOnce que “se estima que se trata de un grupo de amigos, porque todos tienen la misma edad, que viajaban hacia Gualeguay a pescar porque en la camioneta estaban todos los equipos de pesca”.

*INFORME POLICIAL

A las 06:25 horas del día de hoy, se toma conocimiento de un siniestro vial ocurrido RN, N°12 a la altura del kilómetro 190, donde por razones que se tratan de establecer, se produce una colisión entre un tren de carga que circulaba en sentido Norte-Sur y una camioneta Toyota Hilux cuyo sentido de circulación era de Este-Oeste.

El tren de carga era conducido por un señor de 34 años , domiciliado en Basavilbaso, iba acompañado por un señor de 24 años, con domicilio en la misma localidad, quienes no sufrieron lesiones. Mientras que el otro automóvil involucrado era conducido por un hombre de 46 años oriundo de la provincia de Buenos Aires , domiciliado en Tres Arroyos acompañado por tres ocupantes de sexo masculinos mayores de edad, también con domicilio en dicha provincia. Cabe destacar que se lamenta el fallecimiento de tres personas, dos que permanecían en el rodado de menor porte, la tercera falleció mientras era trasladada al nosocomio y la cuarta persona fue trasladada al nosocomio de la ciudad de Gualeguay, donde informan que permanece con lesiones graves.

Intervienen en el lugar, Personal de Policía Científica, puesto caminero Gualeguay-Islas del Ibicuy, Personal de Comisarías, Salud pública, Bomberos Voluntarios de Ceibas-Medanos y Gendarmería Nacional.