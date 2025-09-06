Camino a Primero de Mayo: Grave despiste y vuelco esta mañana

De acuerdo a los primeros informes, el siniestro vial sucedió este sábado a la mañana, donde el conductor, un hombre mayor de edad, sufrió lesiones leves.

A media mañana de este sábado, el conductor, de 35 años, de una camioneta Eco Sport, oriundo de Lucas Norte, Dpto Villaguay, por causas que se desconocen, despistó y volcó en la denominada Curva de Gileno, camino a 1ro. De Mayo, quedando tumbado sobre uno de sus laterales y con el guardarrail (puesto allí para evitar que los vehículos caigan en el curso de agua del lugar) incrustado afectando aun más la estructura del rodado, aunque por suerte, el conductor solo resultó con lesiones leves, recibiendo atención para descartar cualquier contingencia de gravedad.

Trabajaron en el hecho Bomberos Voluntarios y policía de Villa Elisa.

Canal 10 – Radio Melody

