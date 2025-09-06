Se abrirán las inscripciones para el nivel Inicial del ciclo lectivo 2026 en Entre Ríos

La convocatoria fue oficializada mediante la Circular Nº 5/2025 y se enmarca en el Plan Educativo Provincial -Eje Eficiencia en la gestión de la información-, que se propone optimizar los recursos tecnológicos disponibles para facilitar el período de reinscripción e inscripción.

El trámite se llevará a cabo mayormente de manera virtual mediante el SAGE. Para ello estará habilitada una pestaña Inscripción Nivel Inicial en la página web del Sistema de Administración (https://sage.entrerios.gov.ar/login/).

En caso de no poder acceder al formato virtual, las instituciones educativas arbitrarán los medios para organizar otros modos de registro.

Según lo establecido, se contemplan tres etapas:

– Reinscripción y preinscripción con prioridad. Será del 12 al 30 de septiembre y estará destinada a los niños que ya asisten a la institución y a las familias que cumplen con los criterios de prioridad establecidos en el Marco Pedagógico para Nivel Inicial (Resolución Nº 3945/10 CGE). Para la preinscripción con prioridad se tiene en cuenta lo establecido en el artículo Nº 40 del mencionado Marco Pedagógico.

– Preinscripción general. Será del 1 al 31 de octubre y estará orientada a los niños que ingresarán por primera vez a la institución y no se encuentran dentro de las prioridades. Podrán cargarse datos en hasta tres instituciones a través del sistema virtual.

– Inscripción final. Será en el mes de noviembre y cada establecimiento confirmará el ingreso de los niños, validará las preinscripciones en el SAGE y notificará a las familias. En caso de que las solicitudes superen el número de vacantes, se realizarán sorteos públicos presenciales, con acta correspondiente y la participación de directivos, supervisores y familias.

La organización de los grupos se realizará conforme a la edad de los niños al 30 de junio de 2026 y a la Resolución Nº 4.148/15 CGE, que establece la matrícula mínima y máxima por sala según la ubicación geográfica.

Finalmente, se recuerda que la inscripción deberá ser formalizada por un integrante de la familia o tutor con la presentación del DNI y la documentación requerida. Y se informa, además, que si el familiar preinscribe por primera vez y cuenta en el sistema SAGE con un perfil de agente o estudiante, deberá solicitar otro perfil como padre al correo electrónico sage.cge@entrerios.edu.ar.