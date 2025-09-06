Caseros: Embelleciendo los espacios públicos

En relación a la reutilización de materiales, personal municipal ha estado construyendo aljibes y diversas formas decorativas reutilizando material como son los neumáticos, los mismos sirven como canteros y macetas que son colocados en parques y plazas de la localidad.

Estos trabajos se suman a las tareas de mantenimiento en la jardinería de distintos espacios públicos de la localidad, ya que a lo largo de estos días se realizaron nuevas plantaciones en distintas zonas del pueblo.

