Allanamientos simultáneos en Colón por un hecho ocurrido en Colonia San Anselmo

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de una investigación llevada adelante por personal dependiente de esta Jefatura Departamental, en relación a un hecho denunciado el pasado martes en un establecimiento de Colonia San Anselmo, durante la tarde de la víspera se concretaron allanamientos simultáneos con la colaboración de efectivos de la Brigada de Colón, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en una finca ubicada en el ejido Colón, donde se procedió al formal secuestro de un arma de fuego calibre .22 con mira telescópica, prendas de vestir, un teléfono celular marca Motorola, cuatro cartuchos del mismo calibre y una planta de marihuana.

En paralelo, en otra vivienda situada sobre calle Paso de los Andes al 1100, se logró la incautación de una caja de cartuchos calibre .308, una camioneta marca Ford Ranger, color azul, un teléfono celular y otros elementos de interés vinculados a la causa en trámite.

Con conocimiento de la Unidad Fiscal de Colón, se dispuso el traslado de dos individuos a sede policial a fines de cumplimentar su correcta identificación, quedando ambos supeditados a la investigación en curso.

