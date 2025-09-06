Concepción del Uruguay: Tras allanamiento, secuestran celular denunciado como robado

Según pudo saber Génesis24, un allanamiento realizado ayer por la tarde por la División de Investigaciones, arrojó un resultado positivo al lograr el secuestro de un teléfono celular que había sido robado.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda del Barrio Uocra, en el marco de un legajo por robo que se investigaba desde el pasado 4 de septiembre. En el lugar, la policía notificó a una mujer de 25 años.

La causa se originó a partir de la denuncia de una mujer, quien manifestó que en la calle Dr. Scelzi fue agredida por dos personas, un menor y su hermana, quienes le sustrajeron su teléfono celular.

Gracias a las tareas investigativas, la policía logró dar con el paradero del teléfono, un Samsung Galaxy J7 Prime de color dorado. Durante la requisa, se logró el secuestro del aparato, que fue restituido a su propietaria.

La mujer notificada fue trasladada a la Sección Antecedentes para su correcta identificación. Una vez finalizadas las diligencias, recuperó su libertad, quedando supeditada a la causa.

