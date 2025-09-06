Concepción del Uruguay: Secuestran moto con numeración limada

Según pudo saber Génesis24, la rápida intervención policial en la madrugada de hoy permitió recuperar una motocicleta con su numeración identificatoria limada.

El hecho se produjo alrededor de las 03:30 hs, cuando personal de Comisaria Primera que circulaba por Avenida Frondizi y Misiones, en una zona sin iluminación, observó a un hombre que caminaba empujando una motocicleta.

Al intentar identificarlo, el sujeto emprendió la fuga hacia el interior de un campo, perdiéndose de vista y abandonando el rodado. Se constató que la moto, una Yamaha Crypton de 110cc, no tenía el dominio colocado y que el número de cuadro estaba limado.

Tras chequear el número de motor, se estableció que la motocicleta se encontraba radicada en la localidad de El Saladillo, en la provincia de Buenos Aires.

Se comunicó la situación a la fiscalía en turno, que ordenó el secuestro de la motocicleta y la intervención de la División Policía Científica y del Verificador Policial para realizar las pericias correspondientes.

