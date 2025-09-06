Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día lunes 8 de septiembre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la sede de la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilita la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

VICEDIRECCION 1ª CATEGORÍA

Vicedirección Escuela 92 “Tucumán”. 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de SILVA, Luciana Melina Licencia Artículo 74 H –Licencia gremial- hasta 26/9/25. Turno tarde, de 13:10 a 18:10 hs. 1º LLAMADO

MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE

Maestra de ciclo Escuela N° 1 “Nicolás Avellaneda”. 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de RODRIGUEZ, Analía Rosa Licencia Artículo 12 B hasta 3/10/25. 2º grado. Turno tarde de 13.00 a 18.00 hs. 1º LLAMADO

Maestra de ciclo Escuela N° 47 «Maestro Isaías Torres». 2ª categoría. Zona favorable. Basavilbaso. En reemplazo de VALENZUELA, Norma Licencia Artículo 12 A hasta el 03/10/25. 6º grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 1º LLAMADO

DIRECCION UENI

Dirección de 1ª categoría UENI N° 12 «Evita» -Basavilbaso-. En reemplazo de MEONIZ Claudia Licencia Artículo 16 Q. Hasta el 12/09/25. Turno rotativo. 1º LLAMADO

Modalidad Especial

MOI

MOI Escuela Nº 94 “Jujuy”. Zona Favorable. En reemplazo LIFSCHITZ Georgina Licencia Artículo 12 B hasta 03/10/25. Turno tarde, de 13 a 17 hs. 1º LLAMADO