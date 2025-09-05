IAPSER Seguros lanza ART Net: una app pensada para los trabajadores

En el marco de los 30 años de la creación del Sistema de Riesgos del Trabajo, IAPSER SEGUROS presenta ART Net, una aplicación diseñada para brindar soluciones ágiles, seguras y accesibles a los trabajadores asegurados en su ramo de riesgos del trabajo. “Es un gran avance en la mejora de nuestras prestaciones” señaló Rodríguez Signes, gerente de IAPSER ART.

La app ofrece funcionalidades claves como la credencial digital, acceso a visualizar prestadores y agencias cercanas, posibilita la denuncia de siniestros, seguimiento de casos, solicitud de reintegros, y módulos de capacitación virtual gratuita en Prevención de riesgos laborales. Además, da lugar a la interacción directa con canales de atención, redes sociales y un chatbot.

Procesos más simples

“La app está diseñada para optimizar la experiencia del asegurado y simplificar las tareas administrativas de los empleadores: centraliza y agiliza diversos procesos” expresó Rodríguez Signes. “Entre otras cosas, incorpora notificaciones fehacientes, autorizaciones médicas, gestión de turnos, traslados y encuestas de satisfacción post alta médica. Estos trámites, que antes se realizaban individualmente y por diferentes canales, ahora se consolidan en una única plataforma, optimizando así la gestión de siniestros y la comunicación entre los asegurados y la empresa” añadió.

Funcionamiento

La app se encuentra disponible para su descarga en Play Store y próximamente tendrá su versión para IOS. Registrarse es sencillo, hay que ingresar el CUIL, el sistema corrobora que esté en nómina el usuario, luego se debe ingresar un correo electrónico personal donde se enviará un código para validar el registro y de esta forma continuar con la creación de un usuario.

Con este lanzamiento, IAPSER SEGUROS no solo se convierte en la tercera compañía del mercado asegurador argentino que cuenta con una aplicación de estas características, sino que reafirma su compromiso de brindar confianza y facilidades a las personas y empresas que se encuentran aseguradas en la compañía.

