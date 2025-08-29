Caseros: Este domingo la localidad celebra el Día del Niño

Este domingo 31 de agosto a las 14:00 horas en el Parque del ex ferrocarril, se celebrará el Día del Niño organizado por la Municipalidad de Caseros.

El festejo contará con el show de “El Circo de Finito y Panambí”, un espectáculo de payasos para todo público, donde pondrán en escena diferentes rutinas circenses y mucho humor.

Además, habrá maquillaje artístico, espacio con juegos lúdicos, regalos, sorteos, artesanos y emprendedores, buffet a cargo del Centro de Día “Hogar Nicolás Mugherli”.

En caso de lluvia el festejo se trasladará a las instalaciones del Club Juventud de Caseros.

