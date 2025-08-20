Entre Ríos tendrá la primera Estación Transformadora Digital del país con la obra que Enersa realiza en Viale

Se tratará de la primera Estación Transformadora íntegramente Digital de Entre Ríos y de la Argentina. La innovación consiste en reemplazar el cableado tradicional de cobre entre los sistemas de Protección y Control y los equipos de playa de 132 y 33 kV, por fibra óptica. Este salto tecnológico marcará un antes y un después en la operación del sistema eléctrico provincial, ya que permitirá mayor confiabilidad, eficiencia y capacidad de maniobra.

Mientras se concreta la obra definitiva, Enersa está instalando equipos generadores para reforzar la capacidad eléctrica durante el verano 2025-2026, etapa de mayor demanda. Esta medida preventiva permitirá asegurar el abastecimiento de las industrias radicadas en el Parque Industrial, que continúa expandiéndose y apostando a la producción.

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, destacó el compromiso de la Empresa y el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos al desarrollo industrial, al afirmar que «la energía genera producción, industria y empleo privado». Por su parte, empresarios locales valoraron la iniciativa como una respuesta concreta a un reclamo histórico y coincidieron en que la obra permitirá fortalecer la competitividad, atraer nuevas inversiones y consolidar el crecimiento económico de la región.

Con estas acciones, Enersa y el Gobierno de Entre Ríos reafirman su compromiso con el desarrollo energético de la provincia, ofreciendo soluciones innovadoras que mejoran la calidad de vida de los entrerrianos y fortalecen el crecimiento del sector productivo.