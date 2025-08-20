Entre Ríos tendrá la primera Estación Transformadora Digital del país con la obra que Enersa realiza en Viale

El gobierno provincial, junto Enersa,  avanza en una obra estratégica que beneficiará al parque industrial de Viale y a las zonas aledañas. Se trata de la futura línea que unirá la Estación Transformadora Crespo-Viale, cuyo pliego ya fue aprobado y será próximamente licitado. El proyecto busca garantizar un suministro confiable y de calidad, acompañando el crecimiento del sector productivo local.

Se tratará de la primera Estación Transformadora íntegramente Digital de Entre Ríos y de la Argentina. La innovación consiste en reemplazar el cableado tradicional de cobre entre los sistemas de Protección y Control y los equipos de playa de 132 y 33 kV, por fibra óptica. Este salto tecnológico marcará un antes y un después en la operación del sistema eléctrico provincial, ya que permitirá mayor confiabilidad, eficiencia y capacidad de maniobra.

Mientras se concreta la obra definitiva, Enersa está instalando equipos generadores para reforzar la capacidad eléctrica durante el verano 2025-2026, etapa de mayor demanda. Esta medida preventiva permitirá asegurar el abastecimiento de las industrias radicadas en el Parque Industrial, que continúa expandiéndose y apostando a la producción.

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, destacó el compromiso de la Empresa y el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos al desarrollo industrial, al afirmar que «la energía genera producción, industria y empleo privado». Por su parte, empresarios locales valoraron la iniciativa como una respuesta concreta a un reclamo histórico y coincidieron en que la obra permitirá fortalecer la competitividad, atraer nuevas inversiones y consolidar el crecimiento económico de la región.

Con estas acciones, Enersa y el Gobierno de Entre Ríos reafirman su compromiso con el desarrollo energético de la provincia, ofreciendo soluciones innovadoras que mejoran la calidad de vida de los entrerrianos y fortalecen el crecimiento del sector productivo.

