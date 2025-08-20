El temporal de agua y viento cruza sobre Entre Ríos con marca pico de 135 milímetros

Llueve con intensidad sobre la provincia y se prevé que sigan así las cosas hasta bien entrado este miércoles.

Los datos relevados desde Campo en Acción, -a través de la labor de los productores del Grupo Lluvia y el servicio meteorológico de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos-, indican que al anochecer de este martes y sobre las inmediaciones de Paraná cayeron poco más de 80 milímetros; 93 en Colonia Ensayo; 76 en Tabossi; 70 en Paso de la Arena y 80 en Strobel.

En Yeso Oeste el pluviómetro de la empresa Sagemüller midió 135 milímetros; 120 en Sauce de Luna; y 100 en Yeso. En Colonia Celina, desde la Bolsa reportaban 80; 75 en Almacén Iglesias; y 67 en Humaita.

En Concepción del Uruguay cayeron 102 milímetros según informaron desde la Municipalidad; pero en el pueblo vecino de Herrera no llovió; en Arroyo Barú la marca superó los 88; en Segundo Cuartel 76; 62 en Colón; 60 en Mojones; y 66 en Larroque. CampoEnAcción