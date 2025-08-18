Un hombre fue detenido en el hospital acusado de amenazar al intendente de la ciudad

La persona acusada ofreció resitencia, pero finalmente fue aprehendida por orden del Ministerio Público Fiscal.
El hecho se dio en la noche de este domingo 17 de agosto, alrededor de las 21 horas. Fue por esa hora cuando la Comisaría Cuarta, de Concordia, recibió un llamado telefónico, donde se alertaba que el intendente Francisco Azcué estaba siendo amenazado por un hombre iracundo, en el estacionamiento del hospital Masvernat.
De inmediato, se dirigió al lugar el móvil de la dependencia al mando del comisario Pedro Cepeda, donde observaron al individuo insultando al jefe comunal. Según manifestó el presidente municipal, el sujeto lo estaba amenazando de muerte, tal consigna el sitio Concordia Policiales.
Al percatarse de la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga e ingresó a un domicilio abandonado, donde habría intentado agredir al comisario Cepeda con una escalera y golpes de puño, pero finalmente fue reducido en el lugar y trasladado en un móvil policial hasta una celda policial.
Hasta el momento no hay información oficial al respecto, donde se brinden más precisiones sobre el hecho y las circunstancias que lo enmarcan.