Tiempo en Entre Ríos: el fin de semana comienza con neblinas y cielo nublado ¿cuándo llueve?

Este sábado el clima estará frío y con neblinas en Entre Ríos. En algunos departamentos hay probabilidades de lluvias aisladas. Qué dice el pronóstico.
El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que este sábado 16 de agosto se presentará con neblinas y cielo nublado en regiones de la provincia de Entre Ríos. La mañana empezará con neblinas y continuará con cielo nublado.
Hacia el fin de semana se aguarda un repunte de los valores térmicos. Incluso aumentará la nubosidad. Las inestabilidades regresarían entre el lunes y el martes, ya que hay anuncio de posibles lluvias y tormentas aisladas.
Así estará el tiempo este sábado
En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 17 grados. En la capital y alrededores se esperan neblinas por la mañana y cielo nublado el resto de la jornada.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 7 grados y una máxima de 17 grados. Allí también se prevé neblinas y cielo nublado durante todo el sábado.
En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 12 grados. En estas localidades, se espera un día parcialemente nublado las primeras horas del día y se anuncian lluvias aisladas por la tarde.