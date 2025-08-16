Tiempo en Entre Ríos: el fin de semana comienza con neblinas y cielo nublado ¿cuándo llueve?

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que este sábado 16 de agosto se presentará con neblinas y cielo nublado en regiones de la provincia de Entre Ríos. La mañana empezará con neblinas y continuará con cielo nublado.

Hacia el fin de semana se aguarda un repunte de los valores térmicos. Incluso aumentará la nubosidad. Las inestabilidades regresarían entre el lunes y el martes, ya que hay anuncio de posibles lluvias y tormentas aisladas.

Así estará el tiempo este sábado

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 17 grados. En la capital y alrededores se esperan neblinas por la mañana y cielo nublado el resto de la jornada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 7 grados y una máxima de 17 grados. Allí también se prevé neblinas y cielo nublado durante todo el sábado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 12 grados. En estas localidades, se espera un día parcialemente nublado las primeras horas del día y se anuncian lluvias aisladas por la tarde. Ahora