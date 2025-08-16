Allanaron «kioscos» de drogas en Villaguay: secuestraron cocaína e identificaron a 13 personas

En un operativo contra el delito de narcomenudeo, el personal de la División Drogas Peligrosas de Villaguay, con apoyo del Grupo Especial, irrumpió en distintos domicilios de la ciudad, en cumplimiento de los mandamientos emanados por el Juzgado de Transición y Garantías a cargo de la Dra. Nadia Benedetti, con intervención del fiscal Mauro Quirolo.

Las acciones comenzaron en horas de la tarde de este jueves y se extendieron hasta las 22:30. Como resultado, se logró el secuestro de envoltorios pequeños de cocaína, listos para su venta; envoltorios de marihuana de similares características; tres plantas de cannabis; dinero en efectivo (moneda nacional); dos balanzas, cinco celulares, 200 bolsas de polipropileno, picadores, tijeras y recortes varios utilizados para el fraccionamiento de la droga.

En total fueron identificadas 13 personas (9 hombres y 4 mujeres), entre ellas individuos con vínculos entre sí, que operaban desde distintos puntos estratégicos de la ciudad. No se registraron detenciones, pero la información recabada será clave para avanzar en la causa.

“Este operativo, encuadrado en la Ley Provincial 10.566 de Narcomenudeo, refleja el firme compromiso de la Policía de Entre Ríos en la lucha contra la venta de estupefacientes a pequeña escala, desarticulando redes que afectan directamente a los barrios”, destacaron oficialmente.