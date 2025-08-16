Calendario fiscal: vence la tercera cuota del Inmobiliario Urbano

Agenda de vencimientos:

Impuesto Inmobiliario Urbano (Cuota 3°):

Último dígito verificador 0-4: lunes 18 de agosto.

Último dígito verificador 5-9: martes 19 de agosto.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos:

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo): El vencimiento del período agosto es el miércoles 20 de agosto para todas las categorías y terminaciones de CUIT.

Régimen General (período julio): Los vencimientos son escalonados según la terminación del CUIT:

Terminación 0-1: 18 de agosto.

Terminación 2-3: 19 de agosto.

Terminación 4-5: 20 de agosto.

Terminación 6-7: 21 de agosto.

Terminación 8-9: 22 de agosto.

Régimen Convenio Multilateral (período julio): Los vencimientos son escalonados según la terminación del CUIT:

Terminación 0-2: 18 de agosto.

Terminación 3-5: 19 de agosto.

Terminación 6-7: 20 de agosto.

Terminación 8-9: 21 de agosto.

Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales: para el período de julio, según la terminación del CUIT:

Terminación 0-1: 18 de agosto.

Terminación 2-3: 19 de agosto.

Terminación 4-5: 20 de agosto.

Terminación 6-7: 21 de agosto.

Terminación 8-9: 22 de agosto.

Derecho de Extracción de Minerales y Ley 10.158 (período julio): El vencimiento es el miércoles 20 de agosto para todas las terminaciones de CUIT.

Agentes de Retención SIRTAC (período agosto, primera quincena): La presentación es el 25 de agosto y el pago el 26 de agosto.

Menos papel, más digital, más fácil

ATER recuerda que, a partir de agosto, ya no se imprimen ni distribuyen las boletas en formato papel. La emisión es exclusivamente digital, en el marco del proceso de modernización y digitalización que lleva adelante el Gobierno de Entre Ríos. Esta medida agiliza los procesos, minimiza errores y contribuye a la sustentabilidad ambiental.

Por este motivo, se reitera a los contribuyentes la importancia de adherir a la Boleta Digital, un trámite muy simple que puede realizarse en la web institucional:

https://www.ater.gob.ar/ater2/adhesionCorreo/AdhesionMail0.asp

Una vez completados los pasos correspondientes, las boletas llegan directamente al correo electrónico del contribuyente, lo que constituye la forma más fácil y práctica de estar al día con los vencimientos.

Además, las boletas digitales pueden descargarse directamente (o imprimirse) desde la web de ATER: www.ater.gob.ar

¿Qué medios de pago pone ATER a disposición de los contribuyentes?

Actualmente ATER ofrece una amplia variedad de opciones de pago, tanto digitales como presenciales:

Pago presencial sin boleta: En sucursales de Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios presentando únicamente el DNI, número de partida, dominio o CUIT. Esta opción permite abonar mediante tarjeta de débito, QR de billeteras virtuales, o efectivo.

Pago online: A través de Home Banking (Red Link y Banelco) o en PlusPagos.com y/o su app.

En la web oficial de ATER, a través del Botón de Pago: www.ater.gob.ar

Débito automático: Adhiriendo el impuesto a una cuenta bancaria.

Cajeros automáticos: A través de todos los cajeros automáticos habilitados.

Asistencia personalizada

Para cualquier consulta, ATER ofrece los siguientes canales de atención:

Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, de 8 a 13 h).

Correo electrónico: consultas@ater.gob.ar.

Sitio web: www.ater.gob.ar.

Atención presencial: En las oficinas y receptorías de ATER en toda la provincia.