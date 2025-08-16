Ciclogénesis en Entre Ríos: pronostican lluvias récord y fuertes vientos en la región

Un evento de ciclogénesis afectará Entre Ríos y el Litoral desde el lunes, con lluvias récord en pocas horas y ráfagas que complicarán varias ciudades.
El temporal a inicios de la próxima semana dejará fuertes vientos e importantes acumulaciones de lluvia, que superaría en pocas horas lo que llueve normalmente en todo agosto. Te contamos cuáles serán los sectores más comprometidos.
Al inicio de la próxima semana, se estará desarrollando una ciclogénesis que afectará la franja central de la Argentina, y promete convertirse en uno de los eventos de lluvia más importantes que tendrá este invierno 2025.
Las precipitaciones se irían generalizando e intensificando a partir del lunes 18 sobre el centro del país, pero entre el martes 19 y las primeras horas del miércoles 20 alcanzarían su máximo esplendor, con intensidades moderadas a localmente fuertes, presencia de algunas tormentas, y valores de precipitación acumulada significativos, comparables o incluso superiores a lo que llueve normalmente a lo largo de todo agosto en la región.
Los principales modelos de pronósticos, ECMWF y GFS, mantienen ligeras diferencias, pero a grandes rasgos son concordantes en simular durante el martes 19 el avance y profundización de un centro de bajas presiones desde el Litoral hacia la zona del estuario del Río de la Plata. En las últimas actualizaciones de este sábado 16, el modelo europeo (ECMWF) muestra el “ojo” del ciclón extratropical pasando más bien sobre la República Oriental del Uruguay, mientras que el modelo GFS simula el avance más bien sobre el AMBA y la Costa Atlántica bonaerense.
Estas sutiles diferencias en la evolución del sistema de presión pueden marcar luego grandes diferencias finalmente en los totales de lluvia o en la dirección e intensidad de viento a lo largo el evento, incidiendo por ejemplo en el comportamiento de respuesta que podría tener el Río de la Plata en cuanto a una crecida o una bajante.
Las ciudades más afectadas por la ciclogénesis
Desde Meteored, el meteorólogo Christian Garavaglia, explica que en términos de precipitación, estos modelos principales de pronóstico dan una idea general de que podrían llover de 50 a 100 mm sobre el centro-este de Argentina entre el martes 19 y el miércoles 20, si bien ya durante el lunes 18 habría precipitaciones menores en las provincias centrales, aún con bajos acumulados.
Estos 50 a 100 mm entre el martes y el miércoles estarían afectando fundamentalmente el norte de Buenos Aires, Capital Federal, el sur de Entre Ríos, y el sur y centro de Santa Fe.
En las recientes actualizaciones de pronóstico, el modelo europeo simula los máximos de lluvia más bien sobre el sur del Litoral, con marcas de 70 a 90 mm en la línea de Santa Fe capital y Gualeguaychú, pero también con precipitaciones nada despreciables para la época en el AMBA y el norte bonaerense, con 40 a 50 mm.
En cambio, el modelo estadounidense GFS proyecta las mayores lluvias sobre el territorio bonaerense, con máximos de 80 a 100 mm en ciudades como Pergamino, Junín, Bragado, Chivilcoy, Luján y Lobos, y del orden de 70 mm ligeramente hacia el este, sobre el AMBA.
Cabe recordar que la climatología de la región centro-este de Argentina marca que suelen llover normalmente en agosto entre 30 y 70 mm aproximadamente, con un patrón espacial de isohietas en dirección norte-sur, en donde los máximos se ubican sobre el extremo este del país.
De esta forma, es muy probable entonces que distintas zonas del centro de Argentina alcancen o superen la lluvia normal del mes en un evento que durará alrededor de 48 horas nada más.
En las próximas horas estarán seguramente activándose los primeros alertas del Servicio Meteorológico Nacional respecto a esta situación con potencial alto impacto en la región. Elonce