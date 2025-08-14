Denunció que le robaron el BMW pero lo había escondido en su quinta
Tras el análisis de cámaras y testimonios, personal policial halló el vehículo en la parte trasera de una vivienda perteneciente al denunciante. Investigan un presunto autorrobo.
Un procedimiento policial en Paraná permitió hallar un automóvil BMW modelo 335i que había sido denunciado como robado, pero que fue encontrado en la quinta propiedad del propio denunciante. La investigación apunta a un posible caso de autorrobo.
Según se informó, las tareas se iniciaron tras la denuncia por el presunto hurto del vehículo, ocurrido en la víspera. Personal de la Sección Investigaciones realizó un exhaustivo análisis de cámaras de seguridad, tanto del momento del hecho como del trayecto posterior.
El hallazgo
Las imágenes y testimonios de vecinos permitieron establecer que el BMW había ingresado a un camino rural, conocido como del Hinojo, que se desprende de la ruta 12 en La Picada.
En esa misma zona, los investigadores obtuvieron datos que indicaban que el denunciante poseía una casa quinta.
Al concurrir al lugar, y con la colaboración de un vecino que permitió el acceso a través de su patio, los efectivos visualizaron el automóvil sin patente colocada, estacionado en la parte trasera de la vivienda del supuesto damnificado.
En ese momento, el denunciante se presentó en la propiedad y autorizó el ingreso del personal policial. La situación llevó a sospechar que podría tratarse de un autorrobo.
Por disposición de la fiscal de Investigación y Litigación, Dra. Carolina Guzmán, se dio intervención a la Dirección General de Policía Científica, que realizó peritajes de rastros y fotografías sobre el vehículo.
En el mercado, el valor del auto ronda entre los 30.000 y 40.000 dólares. (Elonce)