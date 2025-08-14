Presos de «alto perfil» en Entre Ríos: habrá un lugar especial con mayor control para su alojamiento

En los últimos años, a partir de investigaciones de causas federales, las cárceles de la provincia alojan a cada vez más internos considerados jefes de organizaciones dedicadas al narcotráfico, por lo tanto, con un elevado poder adquisitivo, que continúan dirigiendo el negocio de la droga u otras actividades delictivas que siguen funcionando hacia el exterior de las unidades penales, a través de familiares o allegados. Esto se ha visto en numerosas causas, algunas de las cuales tuvieron a agentes penitenciarios involucrados.

Es una preocupación para las autoridades porque esa capacidad económica les permite tener incidencia en todo el funcionamiento de una unidad penal, tanto internos como carceleros.

En la mayoría de los sistemas penitenciarios del país existen lugares particulares para los denominados Internos de Alto Perfil. En Entre Ríos esto se comenzará a implementar en pocos meses, en la Unidad Penal N° 9 El Potrero, de Gualeguaychú.

Se tratará de un espacio a donde trasladarán a los internos bajo esta consideración. Todavía no está definida la lista de estos presos, que pueden ser condenados o procesados. El lugar tendrá un régimen especial para las visitas, los elementos que les llevan a cada preso y un mayor control. Asimismo, se dispondrá a personal penitenciario específico, de mayor confianza, para intentar garantizar que no sean corrompidos.

A este tipo de internos nunca les encuentran celulares en las requisas, ya que se los dan a otros presos para que los guarden, a cambio de dinero. Los pagos los realizan sus familiares o allegados mediante transferencia de dinero mediante billeteras virtuales como Mercado Pago.

El director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Alejandro Miotti, detalló el plan que está en marcha, en diálogo con el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral): “Nosotros estamos trabajando en esta nueva gestión para hacer justamente uso de esta denominación que la mayoría de los servicios penitenciarios tiene, que es el interno que se denomina alto perfil. Estamos evaluando todas situaciones, todos aquellos internos que a consideración nuestra pueden implicar ese término, y trabajando fuertemente en buscar un espacio exclusivo para esos internos con las medidas de seguridad, de controles más exhaustivos y ubicar a nuestra consideración quiénes irían a ese espacio”.

“Esto es un trabajo fino porque justamente lo que se denomina el alto perfil son quienes tienen un poder económico mayor que otros. Entonces son con quienes tenemos problemas en el sentido de la compra de voluntades, hacia familiares, los internos, y también del personal. Estamos trabajando en eso para dentro de unos meses tratar de tener el lugar en condiciones, preparar al personal, obviamente, porque tiene que ser personal más especializado y ajustar lo que es el recibo de mercaderías, todo lo que es comunicación y demás. El espacio físico que se está evaluando es la Unidad Penal de la Colonia Penal El Potrero de Gualeguaychú”, agregó.

Algunos nombres

Según el relevamiento realizado por Cuestión de Fondo, algunos de los internos que podrían ingresar en la categoría de Alto Perfil son:

–Raúl “Loro” Ferreyra”

También conocido como “El señor de los cielos”. Un jefe narco de Salta que está procesado por el envío de cargamentos de cocaína en avionetas desde Bolivia hacia Buenos Aires. Fue descubierto en una investigación de Toxicología y el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a raíz del bombardeo de bultos de cocaína en campos del Departamento Uruguay, donde se secuestraron más de 400 kilos de cocaína.

Es considerado el segundo de Delfín Castedo, el Patrón del Norte, un criminal multimillonario condenado a 16 años de prisión.

Este hombre denunció a fines de 2023 que otros internos lo secuestraron en la cárcel de Federal para exigirle plata a sus familiares. Pidió la domiciliaria, pero se la rechazaron. Actualmente se encuentra procesado, alojado en la Unidad Penal N° 3 de Concordia.

–Alexis Da Silva y Luis Fernando Celes.

Ambos misioneros fueron condenados el año pasado por el transporte de un cargamento de 9.000 pastillas de éxtasis, descubierto en diciembre de 2022 en el puesto caminero

Celes recibió 7 años y 2 meses de prisión por ser el máximo responsable del transporte, está vinculado a los proveedores en Brasil y a los vendedores argentinos. Su socio fue penado a seis años y dos meses. Se encuentran alojados en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

–Rito Acosta

Es de Buenos Aires y estaba viviendo en un exclusivo barrio privado de Gualeguaychú. Recientemente fue procesado por el Juzgado Federal de esta localidad por liderar una banda narco y por intento de homicidio. Cuando la Gendarmería fue a detenerlo, le disparó a un gendarme que se salvó por el chaleco antibalas. Está alojado en la cárcel de Paraná.

–Leonardo Airaldi

El productor agropecuario de Diamante también se encuentra bajo la lupa. Es un interno que está con prisión preventiva por una causa del Juzgado Federal de Paraná y otra del Juzgado Federal de Santa Fe, acusado del tráfico de cocaína a gran escala. Está en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú.

–Juan Carlos Miró

Es uno de los procesados por el secuestro extorsivo del empresario Gastón Tallone, quien operaba el depósito fiscal del puerto de Concepción del Uruguay, en el marco de una trama de narcotráfico de película, que involucra a organizaciones rosarinas. Se encuentra en la Unidad Penal 1 de Paraná, pero el Servicio Penitenciario viene insistiendo en que lo trasladen a Buenos Aires, ya que la causa pasó del Juzgado Federal de Concepción hacia Capital Federal, donde se produjo el secuestro y la desaparición de Tallone. También está procesado en esta causa Cristian Gauna, quien se encontraba en la Unidad Penal 8 de la ciudad de Federal y ya lo trasladaron a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. Este hombre está acusado además por la amenaza de muerte a la ministra Patricia Bullrich en un video con jóvenes armados que se difundió el año pasado.

Análisis