Concepción del Uruguay: Joven resultó con lesiones graves tras un choque

Según pudo saber Génesis24, un siniestro vial ocurrido esta tarde y dejó como saldo una joven de 19 años con lesiones de carácter grave, luego de colisionar en la intersección de calles Rivadavia y Suipacha.

El hecho se registró alrededor de las 16:15 hs, cuando una motocicleta de 110 cc, color azul, en la que se desplazaba la joven, impactó contra un automóvil Chevrolet Corsa conducido por un hombre de 47 años que circulaba por calle Suipacha.

A raíz del impacto, la motociclista fue trasladada de urgencia al hospital local, donde profesionales médicos diagnosticaron una herida cortante en el cuero cabelludo (región izquierda, superior a la oreja) y una fractura de clavícula izquierda, lesiones consideradas de carácter grave.

En el lugar trabajó personal policial, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar la dinámica del siniestro.

