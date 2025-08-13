Concepción del Uruguay: Detuvieron a sujeto que tenía pedido de captura

Según pudo saber Génesis24, en horas del mediodía de hoy, alrededor de las 11:30 hs, personal de la Sección Policía Montada detuvo a un hombre de 20 años que tenía una orden de captura pendiente. El arresto se produjo en la zona detrás de la cancha de Almagro, donde el individuo se encontraba en situación de calle.

Mientras realizaban un recorrido de rutina, los agentes de la Policía Montada encontraron un refugio improvisado con un toldo de plástico y un colchón. Al identificar a la persona que se encontraba en el lugar, se confirmó que existía un pedido de detención en su contra, emitido por la Sala Penal N° 1 a cargo de la Dra. Melisa Ríos.

El hombre de 20 años fue notificado de sus derechos y garantías, y posteriormente trasladado a la Comisaría Primera. Luego de ser examinado por el médico de turno, fue remitido a la Unidad Penal N° 4 para cumplir con la orden judicial, que se enmarca en una causa por “Robo, Amenazas Calificadas, Daño Agravado y Hurto”.

