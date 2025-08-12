Pronunciamiento: Pasión y Arte participó en el certamen «Recreo, talentos ocultos»

Las alumnas de Pasión y Arte, grupo perteneciente al Taller Municipal de Danzas de Pronunciamiento, participaron este sábado del certamen “Recreo, Talentos Ocultos”, desarrollado en el Auditorio Illia de Concepción del Uruguay.

Bajo la dirección de la profesora Ivi Henchoz, las chicas compitieron en las categorías dúos y juvenil, representando a su espacio con talento, compromiso y entusiasmo.

Felicitamos a las jóvenes por su destacada presentación y por llevar con alegría el arte de la danza a cada escenario.

