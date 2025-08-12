Lucas Cerrano, Jeremías Perino y Agustín Notari, integrantes de «Los Monchos» y alumnos del Taller Municipal de Música y Canto, de San Justo, participaron en el certamen «Recreo Talentos Ocultos» en la ciudad de Concepción del Uruguay.

Con su presentación del tema «Lázaro Blanco», conquistaron al jurado y se consagraron ganadores en la disciplina Grupo Instrumental.

El entusiasmo del público fue tal que, a pedido de la gente, regalaron una segunda interpretación que llenó de música y emoción la noche.

¡Felicitaciones chicos por seguir llevando su arte y el nombre de San Justo a lo más alto!

Comparte esto: Twitter

Facebook

