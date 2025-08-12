Pronunciamiento: Debut del Taller Municipal de Danzas Folclóricas en Santa Anita baila

El grupo de adultos del Taller Municipal de Danzas Folklóricas de Pronunciamiento, dirigido por la profesora Stella Rey, vivió este domingo una jornada muy especial al presentarse por primera vez sobre un escenario. La cita fue en el IV Encuentro de Danzas “Santa Anita Baila”, realizado en el Salón Centenario de esa localidad.

Para este esperado debut, el elenco presentó un cuadro inspirado en la región de Cuyo, evocando sus paisajes de viñedos y el trabajo de recolección de sus frutos, para luego celebrar la cosecha con la alegría y el color de las danzas típicas cuyanas.

La Municipalidad de Pronunciamiento felicita a las participantes por esta experiencia vivida y exponer todo lo que van aprendiendo durante el año.

Cabe recordar que el Taller Municipal de Folklore se dicta todos los lunes por la tarde en el Centro de Jubilados, y también está destinado a niños y jóvenes.

