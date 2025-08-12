Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

CONCURSO MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 CGE Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día miércoles 13 de agosto a las 8:15 horas, cubriendo los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la sede de la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilita la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulan para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

dirección de primera categoría

Director de Escuela Nº 3 Justo José de Urquiza. 1ªcategoría. Zona urbana. En reemplazo de Rodríguez Marta Licencia Artículo 16 U hasta 5/09/2025. Turno rotativo. 1º LLAMADO

bibliotecario

Bibliotecario Escuela N° 9 «Matías Zapiola». 2ªcategoría. Basavilbaso. En reemplazo de CLAVIJO, María Angélica. Licencia Artículo 12 B hasta el 09/01/25. Turno rotativo. 1º LLAMADO

maestro de ciclo JORNADA SIMPLE

Maestro de ciclo Escuela N° 11 «18 de octubre» NINA. ARU ex Ruta Provincial N° 24. En reemplazo de GATTI, María Ester. Licencia Artículo 12 B, hasta 28/08/2025. 4° y 5° grado. Turno mañana, de 8:30 a 12:30 hs. 3º LLAMADO

Maestro de Ciclo Escuela N° 86 “Corrientes”. 3°categoría. Zona favorable. En reemplazo de SALAYDA Marina Daiana. Licencia Artículo 16 U hasta el 01/10/2025. 5º grado. Turno mañana. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 88 Buenos Aires. 1ª categoría Zona favorable. En reemplazo de MARCLAY Mariana Licencia Artículo 16Q hasta 31/12/25. 6º grado Turno tarde. 2º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 92 “Tucumán”, 1ª Categoría. Zona favorable. En reemplazo de DE LOS SANTOS Diana Inés. Licencia Artículo 14, hasta el 09/07/2025. 5º grado. Turno tarde de 13:10 hs. a las 18:10hs. 1º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 93 «Santiago del Estero», 2ª Categoría. Zona urbana. En reemplazo de PEPINÓ VERGNIAUD María Cecilia Licencia Artículo 16º U, hasta 19/08/25. 2º grado. Turno mañana, 7:00 hs. a las 12hs. 4º LLAMADO

MAESTRO EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Maestro de Educación Tecnológica Escuela N° 3 “Justo José de Urquiza”, 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de SOTO María Alejandra Licencia Artículo 16 U hasta el 2/09/2025. Turno mañana, de 8:20 hs. a las 11:30hs. 1º LLAMADO

MAESTRO EDUCACIÓN MUSICAL

Maestro de Educación Musical Escuela N° 92 «Tucumán». 1ª Categoría. Zona Favorable. Comparte con Escuela N° 109. En reemplazo de LEON, Flavia Lorena. Licencia Artículo 14° hasta el 09/02/2025. Turno tarde. 3º LLAMADO

Modalidad Especial

Escuela Educación Integral Nº 11 Ponce de León. Zona Favorable. Maestro de Orientación Vocacional y Ocupacional de Escuelas y Centros de Educación Integral. En reemplazo CAPORALE Luciana Licencia Artículo 12 A hasta 09/09/25. Grupo OVO Turno tarde, de 12:30 a 16:30 hs.

