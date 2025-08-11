Tiempo en Entre Ríos: Lunes con temperaturas en ascenso

Luego de un fin de semana con mucho frío, especialmente a primera hora de la mañana, se aguarda por un lunes donde a poco el termómetro irá subiendo. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las mínimas ya no estarán tan cerca del 0°, mientras que las máximas se aproximarán a los 20 grados. Así estará el tiempo.

En Paraná se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 19 grados. En la capital y alrededores habrá cielo algo a parcialmente nublado y no lloverá.

Tampoco lo hará en Concordia, donde el termómetro oscilará entre los 4 grados y los 18 grados, con cielo cubierto.

En Gualeguaychú, por último, habrá condiciones similares. Con una máxima de 18 grados, no se esperan tormentas ni fenómenos asociados.

Pronóstico zona dpto. Uruguay

