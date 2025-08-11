Trombonista de la Orquesta Río de los pájaros en Trombonaza 2025

Manuel Regueyra, trombonista de la Orquesta escuela Río de los pájaros de Concepción del Uruguay participó en el Festival Internacional Trombonanza en la Ciudad de Santa Fe.

Este evento que se desarrolló del 4 al 9 de agosto, tuvo dentro de sus actividades clases, ensayos y conciertos en una convocatoria nacional e internacional con participantes de México, Chile, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Escocia, Rusia, Gran Bretaña, Moldavia y España.

Los conciertos llenaron diversas salas como Teatro Municipal 1° de Mayo, Centro Cultural Paco Urondo, Universidad Nacional del Litoral, y el cierre tuvo como escenario las escalinatas del Teatro Municipal 1° de Mayo, en el que participaron todos los seminaristas.

La Orquesta escuela Río de los pájaros felicita a Manu Regueyra e invita a seguirla en Instagram: @riodelospajarosorquesta

