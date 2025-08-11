Legisladores solicitan la reactivación de los beneficios en la Billetera Entre Ríos

Desde el 30 de abril pasado, la Billetera Entre Ríos dejó de otorgar de manera mensual un reintegro de 30 por ciento en compras seleccionas y solo tendrá promociones y beneficios en fechas especiales.

Al respecto, la diputada provincial Andrea Zoff, con la coparticipación de Lorena Arrozagaray, Silvina Deccó, Laura Stratta y Yari Seyler, presentó un proyecto de ley para reactivar “políticas públicas que tienen un impacto directo y positivo tanto en las economías familiares como en el entramado comercial”, remarcando el contexto económico “caracterizado por una profunda recesión”.

En los fundamentos, la legisladora remarcó que desde su creación -17 de octubre de 2022- el programa “demostró ser un instrumento útil para incentivar el consumo interno, promoviendo la formalización y bancarización, aumentando las ventas en los comercios locales y fortaleciendo el circuito económico entrerriano”.

Asimismo, sostiene que en un “contexto tan sensible”, la política de reintegros “no constituye un gasto sino una inversión pública que dinamiza la economía”. Y plantea que “cada peso reintegrado retorna al circuito económico, promoviendo un círculo virtuoso de consumo, producción y empleo local”.

Citando declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio en la apertura del 146º período de sesiones ordinarias de la Legislatura, cuando dijo que “sin inversión no hay desarrollo”, Zoff considera que la Billetera Entre Ríos es “respuesta concreta del Estado a las urgencias del presente especialmente a las pequeñas y medianas empresas domiciliadas en la provincia y sostener el entramado social y productivo”.

APF