Narcomenudeo en Gualeguaychú: Secuestran cocaína, marihuana, elementos para fraccionar, teléfonos y dinero

Cocaína, marihuana, elementos para fraccionar, teléfonos y gran cantidad de dinero, fue el saldo de un procedimiento efectuado ayer por la tarde por la División Drogas Peligrosas en una en una vivienda de calle Victoria, entre Perito Moreno y Juan B. Justo.

La información policial señala que fueron hallados dieciséis envoltorios de nylon conteniendo clorhidrato de cocaína (peso total: 4,3 gramos); hojas de papel con anotaciones varias de interés para la causa; dos balanzas digitales, una de ellas con restos ínfimos de sustancia estupefaciente, positivo para clorhidrato de cocaína; dos teléfonos celulares, gran cantidad de dinero en efectivo en pesos argentinos; dos tijeras; recortes varios para fraccionamiento y cogollos de marihuana.

En el lugar se identificó a seis personas (tres hombres y dos mujeres). Las mujeres detenidas fueron alojadas en Comisaría de Minoridad, en calidad de incomunicadas.

Asimismo, se procedió al secuestro de diversos elementos (herramientas de mano, cámaras fotográficas, bicicletas, electrodomésticos, entre otros) denunciados como sustraídos días previos en distintas jurisdicciones. Se dio intervención a la fiscalía en turno. R2820