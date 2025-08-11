Cuatreros santafesinos fueron detenidos cerca de la costa entrerriana

De acuerdo a lo que Génesis24 pudo saber, la Comisaría Primera Sección Islas dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, alrededor de las 21:30 horas del domingo 10 del corriente, realizaba patrullaje náutico por el río Paraná, en los límites entre los departamentos Victoria y Diamante, y a la altura de la isla El Panta procedieron al control de una embarcación tipo piragua de color verde y gris sin motor, que se desplazaba por las agua del río en la que se conducían tres personas a bordo, dos hombres y una mujer, quienes al momento del control transportaban dos cerdos faenados recientemente y varias herramientas de trabajo rural (pala, hacha, martillos, serrucho), también llevaban una garrafa y varios utensilios de cocina como ollas, platos y cubiertos, de todo lo cual no supieron justificar la propiedad y procedencia.

A raíz de ello, los brigadistas que actuaron en el lugar procedieron a realizar las inmediatas averiguaciones en la zona y determinaron que lo que estos tres sujetos transportaban era el producto de un ilícito que acababan de cometer en un establecimiento rural de la isla.

Por este motivo, inmediatamente se dio intervención a la Fiscalía en turno de Diamante a cargo del Dr. Gilberto Robledo, quien dispuso el secuestro de todos los elementos sustraídos y de los dos cerdos faenados, además del medio de transporte náutico que utilizaron para cometer el ilícito, y la inmediata detención de los tres malhechores que fueron trasladados y alojados en la alcaidía de la Jefatura de Policía Departamental Diamante a disposición de la autoridad Judicial del mismo departamento, inculpados por el delito de Robo y Abigeato en Flagrancia.

Los detenidos son todos mayores de edad, un sujeto de 26 y otro de 27 años de edad, y una mujer de 27 años, uno de ellos domiciliado en la localidad de Bella Vista y los restantes en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fé.

Tanto este como otros procedimientos realizados en la zona de islas de la provincia de Entre Ríos, es el resultado de la prevención en favor del productor rural que se desarrolla en el marco Operativo Campo Seguro.

Comparte esto: Twitter

Facebook

